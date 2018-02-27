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Söke’nin Lego Robot Takımı yarışmaya hazır

Söke’de faaliyet gösteren Özel Enfa Okulu Lego-Robot takımı 4 Mart’ta gerçekleştirilecek Ulusal yarışmaya katılıyor.Eğitmenleri Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinde Mustafa Tuncalı önderliğinde çalışmalarını yürüten...

Söke’nin Lego Robot Takımı yarışmaya hazır

Söke’de faaliyet gösteren Özel Enfa Okulu Lego-Robot takımı 4 Mart’ta gerçekleştirilecek Ulusal yarışmaya katılıyor.Eğitmenleri Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinde Mustafa Tuncalı önderliğinde çalışmalarını yürüten...

27 Şubat 2018 Salı 17:21
Söke’nin Lego Robot Takımı yarışmaya hazır

Söke’de faaliyet gösteren Özel Enfa Okulu Lego-Robot takımı 4 Mart’ta gerçekleştirilecek Ulusal yarışmaya katılıyor.

Eğitmenleri Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinde Mustafa Tuncalı önderliğinde çalışmalarını yürüten Söke’nin robot takımı öğrenciler Ali Emre Akkaya, Engin Kaya, Sidar Koca, Emre Angın, Egehan İkiz’den oluşuyor.

İzmir’de gerçekleşecek olan FLL (First Lego League) Ulusal Robot yarışmasında robot oyunlarının yanı sıra projeler de yarışacak. Özel ENFA Okulu Lego-Robot takımı güneş enerji sistemleriyle ilgili geliştirdikleri projeyle mücadele edecek. Güneş Enerji Sistemlerinde Modernizasyon adlı proje ile suyun doğru kullanımı ve bilinçli su tüketimi gibi sosyal konuya da dikkat çeken öğrenciler; projelerini gerçekleştirdikleri ziyaretlerle İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İlçe Mili Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı’ya da anlattılar. Proje sunumlarında takdir ve beğeni toplayan Söke’nin dahi çocukları 4 Mart’ta gerçekleşecek yarışmayı dört gözle bekliyor.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ziyaret sonrası sosyal medya hesabından; “First Lego Leauge yarışmasına da hazırlanan öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve destek olan okullarımızın yöneticilerini tebrik ediyorum” mesajı yayınladı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toran ise; “Gerçekten bilimsel ve sosyal yönü olan bir proje ile yarışmaya katılacak öğrencilerimizi gönülden kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.
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