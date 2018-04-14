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Söke Ticaret Odası Yönetimi Belirlendi

7 Nisan Cumartesi günü yapılan meslek komiteleri seçimlerinin ardından meclis üyelerini belirleyen Söke Ticaret Odası’nda yapılan seçimle meclis başkanı ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri de belirlendi.7 Nisan meslek komiteleri seçiminin...

Söke Ticaret Odası Yönetimi Belirlendi

7 Nisan Cumartesi günü yapılan meslek komiteleri seçimlerinin ardından meclis üyelerini belirleyen Söke Ticaret Odası’nda yapılan seçimle meclis başkanı ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri de belirlendi.7 Nisan meslek komiteleri seçiminin...

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:39
Söke Ticaret Odası Yönetimi Belirlendi

7 Nisan Cumartesi günü yapılan meslek komiteleri seçimlerinin ardından meclis üyelerini belirleyen Söke Ticaret Odası’nda yapılan seçimle meclis başkanı ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri de belirlendi.

7 Nisan meslek komiteleri seçiminin galibi Yenilikçi Hareket Grubu’nun 9 meclis üyesi ile liste çıkardığı seçimde; Değişim Grubu’nun 6 ve İstikrar Grubu’nun 5 meclis üyesi birleşerek oluşturdukları listeyle seçime girdi. Gerçekleşen seçimde mecliste yer alan 20 meclis üyesi oy kullandı. Yenilikçi Hareket Grubu Meclis Başkanlığı’na Orhan Korkmaz’ı, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ayşe Anya’yı aday gösterdi. İstikrar ve Değişim Grubu ittifakı ise Haluk Kutlay’ı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Veysel Kara’yı ise Meclis Başkanlığı’na aday gösterdi.

Yapılan seçimde 11’er oyla Veysel Kara Meclis Başkanlığı’na, Haluk Kutlay Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Söke Ticaret Odası’nın yeni yönetimi Erdinç Algür, Mehmet Akbudak, Murat Günal, İsmail Sayar, Filiz Karaman ve Melek Gezginci’den oluştu.

Erdinç Algür ve Coşkun Kuru TOBB Birlik Delegesi olarak belirlendi. Söke Ticaret Odası Disiplin Kurulu ise Suyolcu Eğitim Hizmetleri (Hülya Suyolcu), Işıklı Mimarlık (Haldun Işıklı), Mustafa Bahçeci, Federal Oto Lastik (Metin Sakalar), Söktar Tarım ve Ekin Mühendislik (Oktay Karabıyık)’tan oluştu.
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