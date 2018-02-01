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Söke Ticaret Odası üyeleri OSB’yi gezdi

Söke Ticaret Odası üyelerine Organize Sanayi Bölgesini (OSB) gezdirdi.Söke Ticaret Odası yöneticileri ve üyeleri son yıllarda büyük gelişme gösteren ve içerisinde dev firmaların yer aldığı OSB turu yaptı.Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu...

Söke Ticaret Odası üyeleri OSB’yi gezdi

Söke Ticaret Odası üyelerine Organize Sanayi Bölgesini (OSB) gezdirdi.Söke Ticaret Odası yöneticileri ve üyeleri son yıllarda büyük gelişme gösteren ve içerisinde dev firmaların yer aldığı OSB turu yaptı.Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu...

01 Şubat 2018 Perşembe 16:47
Söke Ticaret Odası üyeleri OSB’yi gezdi

Söke Ticaret Odası üyelerine Organize Sanayi Bölgesini (OSB) gezdirdi.

Söke Ticaret Odası yöneticileri ve üyeleri son yıllarda büyük gelişme gösteren ve içerisinde dev firmaların yer aldığı OSB turu yaptı.

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay önderliğinde, OSB içinde yer alan fabrikaları gezen heyet faaliyetleri ile ilgili bilgi edindi.

Üyelerine yönelik zaman zaman böylesi teknik geziler düzenlediklerini belirten Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, “Söke OSB’miz gün geçtikçe büyüyüp, gelişiyor. Bir yandan fabrikaların bacaları tüterken, bir yandan yani fabrikaların kuruluş çalışmaları devam ediyor. Üyelerimizle yönetim kurulunda yer aldığımız OSB’yi gezmek ve yapılan çalışmaları yakından görmelerini istedik. Faydalı olduğuna inanıyorum” dedi.
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