Söke Ticaret Odası seçimlerini yenilikçiler kazandı

Söke Ticaret Odası’nda yapılan komite seçimlerinde adaylardan Metin Sakalar ve Erkan Kaçar gruplarından çıkamazken, grubundan çıkmayı başaran Haluk Kutlay ise azınlıkta kaldı.

Yapılan seçimler sonucunda 20 kişilik meclis oluşumuna Yenilikçi Hareket grubu sarı listesinden 9 üye, İstikrar grubunun beyaz listesinden 6 üye, Değişim grubunun mavi listesinden 5 üye seçilmeye hak kazandı.

Toplam geçerli 930 oyun kullanıldığı seçimlerde zaferini ilan eden Yenilikçi Hareket Grubu, seçimleri farklı kazandı. Değişim Grubu başkan adayı Metin Sakalar seçime girdiği 7. Meslek komitesi sandığından çıkamadı. Bu grupta Yenilikçiler farklı kazandı. Yenilikçi Hareket Grubu başkan adayı Erkan Kaçar 6. meslek komitesinde karşı karşıya geldiği İstikrar grubu lideri ve mevcut başkan Haluk Kutlay’ın bir oy gerisinde kaldı.

Genel oy dağılımında Yenilikçi Hareket Grubu fark attığı seçim sonunda başkan çıkmadı. Yenilikçiler buruk bir sevinç yaşarken, Söke Ticaret Odası’nın başkanı kim olacak sorusu cevabını bulmadı.