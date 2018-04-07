Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.544
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6903
EURO
4.9655

Söke Ticaret Odası seçimlerini yenilikçiler kazandı

Söke Ticaret Odası’nda yapılan komite seçimlerinde adaylardan Metin Sakalar ve Erkan Kaçar gruplarından çıkamazken, grubundan çıkmayı başaran Haluk Kutlay ise azınlıkta kaldı.Yapılan seçimler sonucunda 20 kişilik meclis oluşumuna Yenilikçi...

Söke Ticaret Odası seçimlerini yenilikçiler kazandı

Söke Ticaret Odası’nda yapılan komite seçimlerinde adaylardan Metin Sakalar ve Erkan Kaçar gruplarından çıkamazken, grubundan çıkmayı başaran Haluk Kutlay ise azınlıkta kaldı.Yapılan seçimler sonucunda 20 kişilik meclis oluşumuna Yenilikçi...

07 Nisan 2018 Cumartesi 21:13
Söke Ticaret Odası seçimlerini yenilikçiler kazandı

Söke Ticaret Odası’nda yapılan komite seçimlerinde adaylardan Metin Sakalar ve Erkan Kaçar gruplarından çıkamazken, grubundan çıkmayı başaran Haluk Kutlay ise azınlıkta kaldı.

Yapılan seçimler sonucunda 20 kişilik meclis oluşumuna Yenilikçi Hareket grubu sarı listesinden 9 üye, İstikrar grubunun beyaz listesinden 6 üye, Değişim grubunun mavi listesinden 5 üye seçilmeye hak kazandı.

Toplam geçerli 930 oyun kullanıldığı seçimlerde zaferini ilan eden Yenilikçi Hareket Grubu, seçimleri farklı kazandı. Değişim Grubu başkan adayı Metin Sakalar seçime girdiği 7. Meslek komitesi sandığından çıkamadı. Bu grupta Yenilikçiler farklı kazandı. Yenilikçi Hareket Grubu başkan adayı Erkan Kaçar 6. meslek komitesinde karşı karşıya geldiği İstikrar grubu lideri ve mevcut başkan Haluk Kutlay’ın bir oy gerisinde kaldı.

Genel oy dağılımında Yenilikçi Hareket Grubu fark attığı seçim sonunda başkan çıkmadı. Yenilikçiler buruk bir sevinç yaşarken, Söke Ticaret Odası’nın başkanı kim olacak sorusu cevabını bulmadı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OKT Trailer üretimde kadın istihdamını başlatıyor
OKT Trailer üretimde kadın istihdamını başlatıyor
Forum Aydın’da resim yarışması heyecanı
Forum Aydın’da resim yarışması heyecanı
Aydın Tabip Odası Olağan Genel Kurulu başladı
Aydın Tabip Odası Olağan Genel Kurulu başladı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim