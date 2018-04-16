Söke Ticaret Borsası’nda görev dağılımı yapıldı

Söke Ticaret Borsası’nda geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulun ardından yapılan görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, Meclis Başkanı ise Ali Özdericioğlu oldu.

Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımını yapan Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı’nın yanı sıra Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis Katip Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu delegelerin de belirlendi.

Meclis Başkan Yardımcısı Hüsnü Tuntaş, Meclis Katip Üyesi Şefik Akarsu olurken; Melih Yavuz, Hasan Salbaş, Adil Candal, Muzaffer Turgut Kayhan Yönetim Kurulu’nda yer alan isimler oldu.

Disiplin Kurulu Üyeleri Bertan Balçık, Ümit Tor, Buğra Önal, Celal Dilber, Musa Muslu, Hüseyin Avni Tanman olarak belirlenirken; TOBB Genel Kurul Delegeleri Ahmet Tuğrul Başer ve Mustafa Toyran olarak belirlendi.