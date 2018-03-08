Söke Sazlı Ortaokulu’ndan voleybolda önemli başarısı

Söke’de, Sazlı Hilmi Fırat Ortaokulu, voleybolda Aydın il ikincisi oldu.

Okullar arası Aydın İl müsabakaları küçük erkekler kategorisinde geçen yıl il üçüncüsü olan Hilmi Fırat Ortaokulu bu yıl bu yılki müsabakalarda yıldız erkeklerde il ikincisi olarak başarısını bir kez daha kanıtladı. Madalya ve kupalarını alan okul öğrencileri il ikinciliği mutluluğunu yaşarken; gruplarında Aydın, Didim ve Kuşadası’ndan birçok okulu geride bırakan Hilmi Fırat Ortaokulu haklı bir gurur yaşıyor. Okul Beden Eğitimi öğretmeni Hüseyin Topaç’ın büyük gayretleri ile gelen başarı sadece öğrencileri değil başta okul müdürü Murat Can olmak üzere, veliler ve tüm okulu mutlu etti.