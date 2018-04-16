Söke Gençlik Spor Tavla Turnuvası’nın ödülleri verildi

Söke Gençlikspor Kulübü tarafından ‘Altın Zar Tavla Şampiyonası’nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Turnuvanın birincisi Kasım Üzüm, ikincisi Metin Alpay ve üçüncüsü Fahri Sivrioğlu turnuvanın ödülleri olan altın zar ve kupalarını mini bir törenle aldı. Ödül töreni Belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Tavla turnuvasının tertip komitesi başkanı Erdal Erdilliballı; “Başarıyla sonlandırdığımız tavla turnuvamız oldukça ilgi gördü. Önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı turnuvalar düzenlemeyi hedefliyoruz” dedi.

Söke Gençlikspor Kulüp Başkanı Mehmet Üzüm; “Turnuvada Söke’nin çok çeşitli kesimlerinden tavla severleri bir araya getirdik. Tüm katılımcı ve destek verenlere teşekkür ediyoruz” dedi.