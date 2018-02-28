Söke Belediyesi’nden pazaryerine tartı kontrol noktası

Aydın’ın Söke ilçesinde Söke Belediyesi tarafından Çarşamba pazaryeri alanında tartı kontrol noktası uygulaması başlatıldı.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla, satın aldığı ürünlerin ağırlık kontrolünü yapabilmesi için pazaryerinde üç farklı noktaya tartı konuldu. Vatandaşlar aldıkları ürünlerin ağırlığından şüphe duyması halinde ürünlerini tartı noktalarında kendileri tartabilecek, gramaj eksikliğinin tespiti halinde pazaryerindeki zabıtaya şikayetlerini iletebilecek. Uygulamayla birlikte halk ile esnaflar arasındaki var olan güveni daha da sağlamlaştırmak hedefleniyor.