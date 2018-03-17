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Söke Basket, Bölgesel Amatör Lig’de

Söke’nin son yıllarda adından söz ettiren kulübü Söke Basket, Sökelilere bölgesel lig heyecanı yaşatacak.Mücadele ettiği branşlarda başarılı sonuçlar elde eden Söke Basket Spor Kulübü büyük erkeklerde Bölgesel Amatör Lige yükseldi....

Söke Basket, Bölgesel Amatör Lig’de

Söke’nin son yıllarda adından söz ettiren kulübü Söke Basket, Sökelilere bölgesel lig heyecanı yaşatacak.Mücadele ettiği branşlarda başarılı sonuçlar elde eden Söke Basket Spor Kulübü büyük erkeklerde Bölgesel Amatör Lige yükseldi....

17 Mart 2018 Cumartesi 17:54
Söke Basket, Bölgesel Amatör Lig’de

Söke’nin son yıllarda adından söz ettiren kulübü Söke Basket, Sökelilere bölgesel lig heyecanı yaşatacak.

Mücadele ettiği branşlarda başarılı sonuçlar elde eden Söke Basket Spor Kulübü büyük erkeklerde Bölgesel Amatör Lige yükseldi. Bölgesel Amatör Ligin 31 Mart’ta başlayacağı belirtilirken, Söke Basket Sğor Kulübü’nün büyük erkekler basketbol takımında tecrübeli isimler de yer alırken, kadronun büyük bir bölümünün genç oyunculardan oluşuyor olması dikkat çekiyor.

İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’nun da kendilerini desteklediğini ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Antrenör Barış Koyuncuğlu; “Sökemize basketbolda Bölgesel Amatör Lig heyecanı yaşatacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sökeli basketbol severleri takımlarını desteklemeye bekliyoruz” dedi.
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