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Şehitler için 81 ilden toprak taşıdılar

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık makamı girişinde oluşturulan Şehitler Müzesine 81 ilden gelen vatan toprağı sergilenmeye başlandı.Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 81 ilden getirtilen topraklar düzenlenen...

Şehitler için 81 ilden toprak taşıdılar

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık makamı girişinde oluşturulan Şehitler Müzesine 81 ilden gelen vatan toprağı sergilenmeye başlandı.Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 81 ilden getirtilen topraklar düzenlenen...

18 Mart 2018 Pazar 23:12
Şehitler için 81 ilden toprak taşıdılar

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık makamı girişinde oluşturulan Şehitler Müzesine 81 ilden gelen vatan toprağı sergilenmeye başlandı.

Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 81 ilden getirtilen topraklar düzenlenen törenle ilçeye has toprak küpte toplandı. Protokol üyeleri tarafından ilçeye özgü küpte bir araya getirilen toprakların yer aldığı üzeri ay yıldız desenli küp Şehitler Köşesindeki yerini aldı.

Karacasu’da 18 Mart Şehitler Anma Gününde “Bir Avuç Toprak Bir Milyon Şehit” programı düzenlendi. Programa Karacasu Kaymakamı G. Sinem Büyüknalçacı, Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Cumhuriyet Savcısı Zuhal Solmaz, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, CHP İlçe Başkanı Cengiz Çumralı, İyi Parti İlçe Başkanı Hasan Dinç, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Ülkenin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını seve seve feda eden şehitler için 81 ilden getirtildiği kaydedilen vatan toprakları Karacasu’ya özgü küpün içinde bir araya getirildi. 81 ilden gelen vatan toprakları 9 şehidin anıları ile birlikte harmanlanırken Kaymakam Büyüknalçacı Ankara’nın, Belediye Başkanı Büyükyapıcı Aydın’ın, Savcı Solmaz İstanbul’un toprağını küpün içine avuçlarıyla boşalttı. Şehit aileleri, gaziler ve protokol üyeleri sırayla 81 ilden gelen toprakları elleriyle küpe diğer illerin topraklarını doldurdu. Toprakların küpte buluşması sonrası İlçe Müftüsü Murat Han Aksoy’un duaları eşliğinde program sona erdi.

İlçenin teröre verdiği 9 şehidin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve her birinin ailelerinden teslim alınan birer hatırasının konulduğu “Şehitler Köşesi” Kaymakamlık makamında geçtiğimiz Ekim ayında sergilenmeye başlandı. Şehitlerin kullandıkları değerli eşyalara yer verilmesi ile bir müze işlevi de taşıdığı kaydedilen Şehitler Köşesinin açılışı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in eşi Fatma Köşger’in katılımıyla gerçekleştirilmişti.
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