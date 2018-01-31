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Sakız koçları yetiştiriciye dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’da hayvancılığı geliştirmek için hayata geçirilen projelerden biri olan "Aile Tipi Koyunculuk Projesi"nde ilk aşama damızlık koç dağıtımları başladı.Büyükşehir belediyesinin Koçarlı’daki...

Sakız koçları yetiştiriciye dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’da hayvancılığı geliştirmek için hayata geçirilen projelerden biri olan "Aile Tipi Koyunculuk Projesi"nde ilk aşama damızlık koç dağıtımları başladı.Büyükşehir belediyesinin Koçarlı’daki...

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:46
Sakız koçları yetiştiriciye dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’da hayvancılığı geliştirmek için hayata geçirilen projelerden biri olan "Aile Tipi Koyunculuk Projesi"nde ilk aşama damızlık koç dağıtımları başladı.

Büyükşehir belediyesinin Koçarlı’daki çiftliğinde yetiştirilen damızlık sakız koçları, düzenlenen törenle yeni sahiplerine verildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından, gittikçe azalan hayvan sayısına dur demek ve ailelerin de hayvan yetiştirerek ek gelir elde etmelerinin yolunu açmak için başlatılan "Aile Tipi Koyunculuk Projesi" iki aşamadan oluşuyor. İlk aşaması başlatılan projede, büyükşehir belediyesinin Koçarlı Yeniköy’deki çiftliğinde yetiştirilen damızlık sakız koçları, 20 baş ve üzeri koyunu olan üreticilere çekilen kurayla 1’er adet hibe edildi.

"Sakız Koyunu Üretim Çiftliği"nde yetiştirilen koçları alan işletme sahipleri ise uygulamadan oldukça memnun kaldı.

Koçarlı’nın Yeniköy Mahallesi’nde düzenlenen törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Büyükşehir belediyesi olarak çiftçimizin her zaman yanındayız. Aydın tarım ve hayvancılık kenti olmasına rağmen yanlış uygulamalardan dolayı küçükbaş hayvan sayımız sürekli azalıyor. Biz buna dur diyeceğiz. Koyunculuk yapmak isteyen ailelere, özellikle de kadınlarımıza destek olmak istiyoruz. Bu koyunlarımızın verimleri çok yüksek. Ailelerimiz koyunculuk yaparak ek gelir elde edecekler. Çiftçilerimizle el ele verip Aydın’da hayvancılığı geliştireceğiz" diye konuştu.

168 bin metrekare alanda kurulu üretim çiftliğinde geçen süreçte 300 baş yetişkin sakız koyununa ulaşıldı. Bu sayının daha da artırılması için çalışmalara devam ediliyor.

Sakız koyunu ırkını korumak ve sayısını artırmak için başlanan projenin ikinci aşamasının haziran ayında başlatılması planlanır. Projenin ikinci aşamasında kadınlar öncelikli olmak üzere koyunculuk yapmak isteyen aileler 2 dişi 1 erkek olmak üzere 3 sakız koyunuyla desteklenecek.
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