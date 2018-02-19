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Sakarya Ticaret Borsası’ndan Aydın Ticaret Borsası’na ziyaret

AYDIN (İHA) – Sakarya Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Recep Pulat, Meclis Üyesi Kenan Akcan, Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ali Kopal, 6. Komite Başkanı...

Sakarya Ticaret Borsası’ndan Aydın Ticaret Borsası’na ziyaret

AYDIN (İHA) – Sakarya Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Recep Pulat, Meclis Üyesi Kenan Akcan, Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ali Kopal, 6. Komite Başkanı...

19 Şubat 2018 Pazartesi 12:57
Sakarya Ticaret Borsası’ndan Aydın Ticaret Borsası’na ziyaret

AYDIN (İHA) – Sakarya Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Recep Pulat, Meclis Üyesi Kenan Akcan, Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ali Kopal, 6. Komite Başkanı Fikret Aydın, 1. Meslek Komitesi Başkan V. Zübeyir Bozkır, 6. Meslek Kom. Üyesi Osman Yavuz, Bilal Çavdar, Borsa Tescil Müdürü Murat Erkul ve Memur Zafer Kaçar Aydın Ticaret Borsasını ziyarette bulundu. Sakarya TB heyetini Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Mustafa Akdam, Meclis Üyeleri Rıza Uyar, Ahmet Şenel ve Erkan Aslan karşıladı.

Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Laboratuvartları A.Ş. tarafından 2006 yılında verilen danışmanlık ile kurulan Sakarya Mitoksin Labaratuvarı hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak, Aydın Ticaret Borsası Laboratuvar birimleri hakkında Sakarya TB heyetine bilgiler aktarıldı.

6. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarını Ziyaret Ettiler

Aydın Ticaret Borsası ve Laboratuvar ziyareti sonrasında, Sakarya Ticaret Borsası heyetine bu yıl 6.sı gerçekleşen Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı ziyaret edilerek, fuar hakkında bilgi aktarımı sağlandı.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Sakarya Ticaret Borsası’na ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arasında işbirliğinin önemini vurguladı.

Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Recep Pulat Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini iletti.
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