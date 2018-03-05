Parçalanan motosikletin sürücüsü görenleri şaşırttı

Aydın’da yeni aldığı yarış motosikleti ile gezintiye çıkan bir kişi kaza geçirdi. Kazada motosiklet paramparça olurken, feci kazadan motosiklet sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza Muğla Aydın Karayolu Çine Adnana Menderes Barajı Seyir Tepesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte yeni aldığı 09 DJ 447 plakalı yarış motosikleti ile gezintiye çıkan Ö.Ç. isimli genç, Muğla’dan Çine istikametine doğru ilerlerken, Çine Adnan Menderes Barajı seyir tepesi mevkiindeki virajda motorunun kontrolünü kaybetti. Motosikletten düşen Ö.Ç giydiği özel kıyafetler ve kaskı sayesinde kazadan yara almadan kurtulurken, yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarındaki tahliye kanalına uçan yarış motosikleti ise paramparça oldu. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü Ö.Ç. ise motosikleti yeni aldığını kazanın nasıl olduğunu kendisinin de anlayamadığını belirtti.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.