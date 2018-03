Ölüm yolu, yapılacağı günü bekliyor

Geçtiğimiz ay bir aileyi taşıyan aracın uçurumdan yuvarlanması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen Köşk-Ödemiş yolunun genişletilmesi için vatandaşlar siyasilerin verdikleri sözlerin tutulmasını istedi. Kazanın olduğu bölgede toplanan çevre köylüler adına konuşan Köşk Akçaköy Muhtarı Fahri Akay ve Ödemiş Hamamköy Muhtarı Mehmet Gelen, 2010 yılında projesi tamamlanan yolun yapılması için 8 yıldır beklediklerini söylediler.

Aydın’ın Köşk İlçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesinin birbirine bağlayan oldukça yoğun olarak kullanılan Köşk-Ödemiş yolu bölge insanını tedirgin etmeye devam ediyor. Son olarak yaşanan kazada Aydın’ın Köşk ilçesindeki zeytin bahçesinden dönen Seylan Ailesini taşıyan minibüs, Akçaköy yakınlarında uçurumdan yuvarlanarak 3 kişiye mezar olmuştu.

Kaza sonrası yolu kullanan İzmirli ve Aydınlı vatandaşlar kazanın yaşandığı bölgede toplanarak yetkililere seslerini duyurmaya çalıştılar. Köşk’ün Akçaköy Mahallesi Muhtarı Fahri Akay, İzmir’in Ödemiş İlçesi Hamamköy Muhtarı Mehmet Gelen Çayırköy Muhtarı Habip Tunçbilek ve onlarca vatandaş yaklaşık 40 kilometrelik yolun genişletme çalışmalarının bir an önce yapılmasını istediler.

Ödemiş’ten Aydın sınırına kadar olan bölümün genişletilerek daha düzgün hale getirilen yolun Aydın bölümünde kalan kısmı için bir an önce adım atılmasını isteyen vatandaşlar, Aydın’ın üvey evlat muamelesi görmesine anlam veremediklerini ifade ettiler.

Her yıl ölümlü ve yaralamalı birçok kazanın yaşandığı yolun yapılması için çalmadık kapı bırakmadıklarını ifade eden vatandaşlar, yolun Aydın kısmının bir an önce genişletilmesini istediler.

Akçaköy Mahalle Muhtarı Fahri Akay, yolun genişletme çalışmaları kapsamında 2010 yılında proje çalışması yapıldığını fakat halen yola bir kazma vurulmadığını dile getirdi. Aydın’a ve İzmir’e bağlı birçok Mahallenin yoğun olarak kullandığı yolun birçok noktasında iki aracın yan yana geçemeyecek durumda olduğunu belirten Muhtar Akay, yetkililerin seslerine kulak vermesini istedi.

Hamamköy Mahalle Muhtarı Mehmet Gelen ise İzmir iline bağlı olmasına rağmen bölgelerindeki 5 mahallenin birçok ihtiyacı için Aydın’a gittiğini ve bu yolu kullandığını dikkat çekerek, incir ve zeytin sezonlarında da İzmir’den Aydın’a giden işçilerinde bu yolu kullandığını hatırlattı. Yolun dağlık bölgelerden geçen bölümlerinin yüzde 90’lık kısmının uçurum olduğuna değinen Muhtar Gelen, “Bu yol bir an önce genişletilip, bariyerler ile daha güvenli hale getirilmeli. Her gün yüzlerce aracın kullandığı yolda her şoför tehlikelerle boğuşuyor. Yetkililer bu yol için bir an önce harekete geçmelidirler. Bizim tek isteğimiz bu yolda daha fazla can kaybı yaşanmadan genişletme çalışmaları yapılmasıdır” dedi.

Her gün Ödemiş-Aydın seferleri yapan hat minibüslerini kullanan şoförler de sürekli ağır kazaların yaşandığını belerterek, yolda sürekli korku yaşadıklarını söylediler.