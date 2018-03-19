Öğrencilerden duygulandıran gösteri

Aydın’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Değişim Koleji öğrencileri tarafından gösteri yapıldı. Okulun salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin gösterileri izleyenleri duygulandırdı. Savaş yıllarında askerlerin menüsü ve yaşanan yokluk ise ülkenin hangi şartlar altında vatan toprağı olduğu anlatıldı.

Aydın Efeler İlçesi’nde bulunan Değişim Koleji’nde gerçekleştirilen etkinlikte okulun Coğrafya Öğretmeni Şimal Erdağ öncülüğünde öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşadı ve yaşattı. Çanakkale Türküsü ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilen gösterilerde okul öğrencileri 103 yıl önce yaşananları anlattı.

“Gençlerimizi milli ruh ile yetiştirmeliyiz”

Türkiye’nin Çanakkale Savaşı’nda yaklaşık 280 bin şehit verdiğini ve bu milletin zor şartlarda ve imkansızlıklar içinde aç ve açık olarak Çanakkale Savaşında 7 düvele karşı savaştığını belirten Coğrafya Öğretmeni Şimal Erdağ, “Tarih boyunca esareti hiç kabul etmeyen ve özgürlüğünden hiç vazgeçmeyen atalarımız, bu vatanı her karış toprağına kanları ile sulayarak bizlere emanet etti. Geçmişini unutan geleceğine yön vermez. Bu nedenle gençlerimizi Çanakkale Ruhu’nu aşılamaya ve atalarımızın emaneti bu toprakların kıymetini anlatmaya çalışıyoruz. Çanakkale’de millet olarak çok büyük bedeller ödedik. Gelecek nesillerimize bu hatırayı yaşatmak için bir program düzenledik. Geleceğimize güvenle bakmamız için tarihimizi öğrenip geçmişimizi unutmamamız gerekiyor” dedi.