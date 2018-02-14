Nazilli Belediyesi tarafından 6 yıldır gerçekleştirilen ‘şehir gezileri’ hava koşullarının iyileşmesiyle yeniden başladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından 2012 yılında hayata geçirilen şehir gezileri ve kahvaltı programı hava koşullarının iyileşmesiyle yeniden başladı. Her hafta bir mahalle için düzenlenen şehir gezisi ve kahvaltı programı renkli anlara sahne oldu. Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından hayata geçirilen proje sayesinde kadınlar şehri gezme ve hayata geçirilen projeleri yerinde görme fırsatı yakaladı.

Yaklaşık 6 yıldır gerçekleştirilen program sayesinde Nazilli Belediyesi’ne ait araçlarla mahallelerinden alınarak şehrin farklı yerlerindeki projeleri yakından görme, inceleme ve eksiklikleri birebir dile getirme imkânı bulan kadınlar geziye büyük ilgi gösterdi.

İlk olarak Yeşil Mahalle’de başlayan şehir gezileri, 2014 yılından bu yana ilçede yapılan yollar, parklar, camiler, restorasyon çalışmaları, tesisler, sosyal alanlar, muhtarlıklar, Alzheimer merkezi, hangarlar ve daha onlarca projenin tanıtılması ile son buldu.

“Nazilli’nin hanımları geziyor” sloganı ile başlayan projenin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Bugün Yeşil Mahallemizde yaşayan bayanlarımız şehir gezilerimize katıldı. Projemiz her hafta Çarşamba günü farklı mahallelerdeki hanımların gezdirilmesi ile devam edecek. Nazillimiz büyüyor, gelişiyor. Biz istiyoruz ki bu projeler anlatmakla kalmasın. Annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz gelsinler hayata geçirdiğimiz işleri kendileri görsünler. Bu nedenle 2012 yılından beri süregelen bu projeyi çok önemsiyorum. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler bizi mutlu ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Onlar bizim her şeyimiz” ifadelerini kullandı.