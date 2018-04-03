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Nazilli’de bahar temizliği başladı

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bahar temizliğine başladı. Havaların ısınması ile birlikte hareketlenen ana cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayan ekipler, toz ve çamur kalıntılarını temizledi.Başkan...

Nazilli’de bahar temizliği başladı

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bahar temizliğine başladı. Havaların ısınması ile birlikte hareketlenen ana cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayan ekipler, toz ve çamur kalıntılarını temizledi.Başkan...

03 Nisan 2018 Salı 11:58
Nazilli’de bahar temizliği başladı

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bahar temizliğine başladı. Havaların ısınması ile birlikte hareketlenen ana cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayan ekipler, toz ve çamur kalıntılarını temizledi.

Başkan Alıcık’ın talimatları doğrultusunda, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki ana cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkandı.

Ana arterler, mahalle araları, çarşı sokakları, kapalı pazaryerleri ve kaldırımlarda oluşan toz ve çamur kalıntılarını temizleyen ekipler, baharın gelmesi ile birlikte hareketlenen sokakları yaza hazırladı.

İlçe merkezinde bulunan parke ve asfalt yolların hazırlanan program çerçevesinde temizliğine devam edileceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “İlçemizin temizliğine özen gösteriyoruz. Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik işlemlerinin yanı sıra hava koşullarının iyileşmesi ile birlikte Nazillimiz dört bir yandan temizlenmeye başladı. Belediyemize ait araçlarla sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarımızla daha hijyenik bir ortam sağlıyoruz. Daha nezih ve sağlıklı şartlarda hemşerilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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