Nazilli’de 12 Mart etkinlikleri

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Anma programında ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Okul tarafından hazırlanan video gösterisi ise büyük ilgi gördü.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen ve Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi tarafından gerçekleştirilen İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı büyük ilgi gördü. Programa Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’ün yanısıra Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ile birlikte diğer ilçe protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşalar katıldı.

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Baş Müdür Yardımcısı Özlem Konan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolası ile hareket ederek İstiklal Savaşı’nı başlattığını ifade ederek, “Savaşın ardından da bu savaşa yakışacak ve ömürler boyu unutulmayacak bir şiire ihtiyaç duyulmuştur. Birinci Türkiye Büyük Meclisi de bu doğrultuda yarışma başlatmıştır. 1921 yılında açılan yarışmaya şartlı katılan ‘Milli Marş para ile yazılmaz’ diyen Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un, Türk Milletinin zaferini, yüceliğinin ve bayrağımızın kutsallığını en güzel duygularla anlatan İstiklal Marşı, 724 eser arasında birinci seçilmiştir. O günlerde yazılan bu marş bugün de bizlerin en güzel rehberidir. İstiklal marşını sevmek ülkemizi sevmektir. Coşkuyla söylemek ülkemize sahip çıkmaktır. Vakur bir şekilde okumak bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise onuruna sahip çıkmaktır. Marş ve bayrak törenlerinde bizlerin göstereceği ciddiyet ve coşkunun derecesi, bize bırakılan yüce mirasa ne denli sahip çıktığımızın göstergesi olduğundan, bayrak törenlerine karşı her zamankinden daha duyarlı olmak, bağımsızlık sevdası ile bu toprağa düşmüş şehitlerinize karşı boynumuzun borcu olmalıdır. Bu aziz milletin evlatları nasıl dün Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda, Kıbrıs Barış Harekatı’nda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve Fırat kalkanı harekatında bu vatan için bu bayrak için canlarını seve seve verdilerse bu günde aynı şekilde halen devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekatında canlarını seve seve vermeye devam ediyor, edecektir de” dedi.

Protokol üyelerinin okuduğu milli marş duygulandırdı

Okul tarafından hazırlanan ve başta ilçe kaymakamı olmak üzere çok sayıda protokol üyesinin görev aldığı İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının da okunduğu video gösterisi izleyenleri duygulandırdı. Gösterinin ardından okunan dua ise bazı izleyenlerin gözyaşı dökmesine neden oldu. Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo müzik eşliğinde sergilendi.

Halk Kütüphanesi’nden kitap tanıtımı

Anma programı kapsamında Nazilli Halk Kütüphanesi tarafından ünlü Şair Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı ve başka yazarlar tarafından Mehmet Akif Ersoy’un konu edildiği kitaplar sergilendi. Kütüphane yetkilerinin tanıtım yaptığı etkinliğe protokol üyeleri de büyük ilgi gösterdi. 1979 yılında açılan kütüphanenin bugün itibariyle 6 bin kayıtlı üyesi olduğu, 42 binden fazla kitabı barındırdığı ve her gün ortalama 150 öğrenciye ders çalışma imkanı sağladığı da belirtildi.