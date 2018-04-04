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Nazilli Belediyesi’nden otizme farkındalık şenliğine destek

Nazilli Belediyesi, Sümer Anaokulu’nun Dünya Otizm Günü nedeniyle düzenlediği Farkındalık Şenliği’ne mehteran ve halk oyunları ekibi ile destek verdi.Nazilli Sümer Anaokulu’nda 2 Nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle Farkındalık Şenliği...

Nazilli Belediyesi’nden otizme farkındalık şenliğine destek

Nazilli Belediyesi, Sümer Anaokulu’nun Dünya Otizm Günü nedeniyle düzenlediği Farkındalık Şenliği’ne mehteran ve halk oyunları ekibi ile destek verdi.Nazilli Sümer Anaokulu’nda 2 Nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle Farkındalık Şenliği...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:47
Nazilli Belediyesi’nden otizme farkındalık şenliğine destek

Nazilli Belediyesi, Sümer Anaokulu’nun Dünya Otizm Günü nedeniyle düzenlediği Farkındalık Şenliği’ne mehteran ve halk oyunları ekibi ile destek verdi.

Nazilli Sümer Anaokulu’nda 2 Nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle Farkındalık Şenliği düzenlendi. Nazilli Belediyesi mehteran ve halk oyunu gösterilerini izleyen çocuklar yapılan etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte miniklere pamuk şeker dağıtıldı, testi yapımı öğretildi. Etkinlik, 4-5 yaş gurubu öğrencilerin gösterileri ve otizmli öğrencilerin yaptıkları ürünlerin sergilenmesi ile sona erdi.

2011 yılında hizmete açılan Sümer Anaokulu’nda bölgede ilk olarak anaokulu düzeyinde özel eğitim otizm sınıfı açıldığını belirten Okul Müdürü Fülay Küçükoğlu, “Otizm sınıflarımız 2017-2018 eğitim öğretim yılında 3 sınıf oluşturularak 5 şube şeklinde 19 öğrenciye eğitim vermektedir. Bugüne kadar özel eğitim sınıflarında toplam 43 öğrencimizi özel eğitim bünyesinde eğitime ulaştırdık. Erken tanı ve tedaviyle birlikte düzgün ve yoğun bir eğitim sistemi uygulayarak 3 yaş otizmli öğrencilerimizin gelişimlerinde büyük ilerlemeler kaydettik. Otizmli öğrencilerimizin katıldığı her sene düzenlenen Antalya Portakal Çiçeği Resim Festivali’nde Türkiye birinciliğimiz bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de yönetmelikte olup da resmiyette olmayan anaokulu bünyesinde zihinsel engelliler sınıfı açma çabaları içerisindeyiz. Sınıflarımızı fiziki olarak uygun hale getirdik. Gerekli resmi işlemlerimizi devam ettirmekteyiz. Okulumuzda gerekli idari ve öğretmen kadrosu olarak özel eğitim olmadan çağdaş bir eğitim olamayacağına inanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın Özel Kalem Müdürü Engin Tulumbacı, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Aydın AK Parti eski Milletvekili Ahmet Ertürk, Eğitim Bir-Sen Nazilli Şube Başkanı Özkan Yıldırım, okul müdürleri ve veliler katıldı.
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