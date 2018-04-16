Muhtarlar kuruluşun ve kurtuluşun topraklarını ziyaret etti

Nazilli Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlar için Kütahya, Bursa ve Bilecik gezisi düzenledi. 3 gün süren gezi boyunca, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Kütahya Kalesi, Tarihi Yoncalı Kaplıcaları, Hayme Ana Müzesi, Mızık Çamı, Şeyh Edebali Türbesi, Dumlupınar Şehitliği ve daha pek çok yer ziyaret edildi.

Nazilli’de görev yapan muhtarlar, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatları ile düzenlenen Kütahya, Bursa ve Bilecik gezisine katıldı.

Muhtarlar, 3 gün süren gezi boyunca kuruluşun ve kurtuluşun topraklarını, tarihi yerleri ve şehitlikleri ziyaret etme imkanı buldu.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut tarafından karşılanan muhtarlar, Kütahya Kalesi, Yoncalı Kaplıcaları ve Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nı ziyaret ederek, ilçenin tanıtımının yapıldığı sinevizyon gösterisini izledi, ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Başkan Karabulut Türk tarihinin öğrenilmesi açısından Kütahya’nın büyük bir önem taşıdığına dikkat çekerek, “Bölgemizdeki insanlar yaşanan savaşlarda çok büyük acılar çekti. Fakat kahraman Türk milleti her zaman olduğu gibi gücünü ve cesaretini o savaşlarda da göstermiştir. Ben, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a bu gezi programı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gezinin ikinci gününde Kütahya’ya 90 kilometre mesafede bulunan Domaniç’e giden muhtarlar, Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana Türbesi ve Müzesi’ni, ardından Osman Gazi’nin beşiğinin sallandığı Mızık Çamı’nı ziyaret etti.

Muhtarların Domaniç gezisine Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ile Ülkü Ocakları Başkanı İslam Yaman eşlik etti. Ertürk, Başkan Alıcık’a verilmek üzere Kayı Boyu ve Osmanlı dönemine ait hediyelikler gönderdi.

Domaniç ziyaretlerinin ardından Bursa’ya giden muhtarlar, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek dualar okudu.

Muhtarların Bilecik ziyareti ise, Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edilerek 3 boyutlu sinevizyon gösterisi izlendi. 3 gün süren gezi, Dumlupınar Şehitliği’nin ziyaret edilmesi ile son buldu.

Kütahya, Bursa ve Bilecik gezilerine büyük önem verdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Ülkemizin her karış toprağı gidilip görülmeli, tarihi dokular ziyaret edilmelidir. Ancak, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bölgeler, kuruluşunda büyük emekler ve fedakarlıklar gösteren ecdadımızın türbelerinin ziyaret edilmesine o ruhun yaşanması ve yaşatılmasına ayrıca önem vermek gerekir. Atalarımızın yüzyıllarca hüküm sürdüğü, çetin savaşlar verdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri’ emrini verdiği bu topraklar, o dönemin milli ve manevi ruhu idrak edilerek ziyaret edilmelidir” sözlerini kaydetti.

Başkan Alıcık’a gezi programından dolayı teşekkür eden muhtarlar, “Ülkemizin kuruluşunun ve kurtuluşunun yaşandığı, şanlı tarihinin yazıldığı topraklarımızı ziyaret etme imkanı bulduk. Türbelerimizi ve şehitliklerimizi ziyaret ettik. Başkanımız Haluk Alıcık’a bize böyle bir fırsat sunduğu için ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.