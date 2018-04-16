Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110596
ALTIN
178.276
DOLAR
4.1084
STERLİN
5.8843
EURO
5.0868

Muhtarlar kuruluşun ve kurtuluşun topraklarını ziyaret etti

Nazilli Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlar için Kütahya, Bursa ve Bilecik gezisi düzenledi. 3 gün süren gezi boyunca, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Kütahya Kalesi, Tarihi Yoncalı Kaplıcaları, Hayme Ana Müzesi, Mızık Çamı, Şeyh...

Muhtarlar kuruluşun ve kurtuluşun topraklarını ziyaret etti

Nazilli Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlar için Kütahya, Bursa ve Bilecik gezisi düzenledi. 3 gün süren gezi boyunca, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Kütahya Kalesi, Tarihi Yoncalı Kaplıcaları, Hayme Ana Müzesi, Mızık Çamı, Şeyh...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:17
Muhtarlar kuruluşun ve kurtuluşun topraklarını ziyaret etti

Nazilli Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlar için Kütahya, Bursa ve Bilecik gezisi düzenledi. 3 gün süren gezi boyunca, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Kütahya Kalesi, Tarihi Yoncalı Kaplıcaları, Hayme Ana Müzesi, Mızık Çamı, Şeyh Edebali Türbesi, Dumlupınar Şehitliği ve daha pek çok yer ziyaret edildi.

Nazilli’de görev yapan muhtarlar, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatları ile düzenlenen Kütahya, Bursa ve Bilecik gezisine katıldı.

Muhtarlar, 3 gün süren gezi boyunca kuruluşun ve kurtuluşun topraklarını, tarihi yerleri ve şehitlikleri ziyaret etme imkanı buldu.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut tarafından karşılanan muhtarlar, Kütahya Kalesi, Yoncalı Kaplıcaları ve Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nı ziyaret ederek, ilçenin tanıtımının yapıldığı sinevizyon gösterisini izledi, ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Başkan Karabulut Türk tarihinin öğrenilmesi açısından Kütahya’nın büyük bir önem taşıdığına dikkat çekerek, “Bölgemizdeki insanlar yaşanan savaşlarda çok büyük acılar çekti. Fakat kahraman Türk milleti her zaman olduğu gibi gücünü ve cesaretini o savaşlarda da göstermiştir. Ben, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a bu gezi programı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gezinin ikinci gününde Kütahya’ya 90 kilometre mesafede bulunan Domaniç’e giden muhtarlar, Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana Türbesi ve Müzesi’ni, ardından Osman Gazi’nin beşiğinin sallandığı Mızık Çamı’nı ziyaret etti.

Muhtarların Domaniç gezisine Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ile Ülkü Ocakları Başkanı İslam Yaman eşlik etti. Ertürk, Başkan Alıcık’a verilmek üzere Kayı Boyu ve Osmanlı dönemine ait hediyelikler gönderdi.

Domaniç ziyaretlerinin ardından Bursa’ya giden muhtarlar, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek dualar okudu.

Muhtarların Bilecik ziyareti ise, Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edilerek 3 boyutlu sinevizyon gösterisi izlendi. 3 gün süren gezi, Dumlupınar Şehitliği’nin ziyaret edilmesi ile son buldu.

Kütahya, Bursa ve Bilecik gezilerine büyük önem verdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Ülkemizin her karış toprağı gidilip görülmeli, tarihi dokular ziyaret edilmelidir. Ancak, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bölgeler, kuruluşunda büyük emekler ve fedakarlıklar gösteren ecdadımızın türbelerinin ziyaret edilmesine o ruhun yaşanması ve yaşatılmasına ayrıca önem vermek gerekir. Atalarımızın yüzyıllarca hüküm sürdüğü, çetin savaşlar verdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri’ emrini verdiği bu topraklar, o dönemin milli ve manevi ruhu idrak edilerek ziyaret edilmelidir” sözlerini kaydetti.

Başkan Alıcık’a gezi programından dolayı teşekkür eden muhtarlar, “Ülkemizin kuruluşunun ve kurtuluşunun yaşandığı, şanlı tarihinin yazıldığı topraklarımızı ziyaret etme imkanı bulduk. Türbelerimizi ve şehitliklerimizi ziyaret ettik. Başkanımız Haluk Alıcık’a bize böyle bir fırsat sunduğu için ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Alıcık’ın ‘Şehitler Haftası’ mesajı
Başkan Alıcık’ın ‘Şehitler Haftası’ mesajı
Söke Gençlik Spor Tavla Turnuvası’nın ödülleri verildi
Söke Gençlik Spor Tavla Turnuvası’nın ödülleri verildi
Söke Ticaret Borsası’nda görev dağılımı yapıldı
Söke Ticaret Borsası’nda görev dağılımı yapıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim