Mehmetçiğe moral ziyaretine giden Didim heyeti döndü

Aydın’ın Didim ilçesinden Cuma günü Hatay’a hareket eden Didimliler, Mehmetçiğe gerçekleştirdikleri moral ziyaretini tamamlayarak ilçeye geri döndü.

Didim Birlik ve Kardeşlik Çağrı Derneği öncülüğünde Suriye’nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere moral için giden kafile Didim’e döndü.

Cuma günü Didim’den bir kafile Hatay’ın Hassa ilçesine gitmiş ve orada görev yapan Mehmetçikleri ziyarette bulunmuştu. Cumartesi günü Hassa’da yapılan ziyaretlerin ardından Didim Birlik ve Kardeşlik Çağrı Derneği üyeleri tarafından Mehmetçikler için kurban kesildi. Mehmetçiğe yapılan moral ziyaretinin ardından kafiye Pazar günü Didim’e geri döndü. Dernek Başkanı Ragıp Özdemir 2 günlük moral ziyaretin sorunsuz geçtiğini belirterek; “Bizde Mehmetçiklerimizin yanından olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Mehmetçiklerimiz için kurbanlar kestik, onların zarar görmemeleri için dualar ettik. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Bu etkinliğe katılım sağlayan ve destek olan herkese de teşekkür ediyorum” dedi.