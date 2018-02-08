KUTO’da kurulacak Yunanistan vize ofisi için çalışmalar sürüyor

Kuşadası Ticaret Odası binasında Yunanistan Konsolosluğu yetkili şirketi VFS Global tarafından açılacak olan vize ofisinde sona gelindi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, VFS Global Türkiye Genel Müdürü SertanArslantürk ile makamında tekrar biraraya gelerek yakında hizmet vermeye başlayacak ofis ile ilgili son görüşmeleri yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan İzmir Başkonsolosu ArgyroPapoulia’nın,VFS Global Türkiye Genel Müdürü SertanArslantürkile birlikte Kuşadası Ticaret Odası’nı ziyaretinde görüşülen ve prensipte anlaşmaya varılan KUTO’da vize ofisi, 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlıyor.

“Potansiyeli yüksek olan ilçemizde bir vize ofisi açılması gerekiyordu” diyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; önerileriyle hayata geçen ofisin, Kuşadası ve çevresinde ikamet eden herkes için büyük kolaylık olacağını söyledi ve SGK’nında Oda hizmet binasında yer almasının vize için başvuranlara evraklar açısından da kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi.Akdoğan “artık vizenizi Kuşadası’ndan alabilirsiniz” dedi.

VFS Global, Yunanistan konsolosluğu vize işlemleri için 01 Nisan- 31 Ekim 2018 tarihleri arasında, Kuşadası Ticaret Odası binasında hizmet verecek.