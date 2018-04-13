KUTO Başkanı Akdoğan’dan ’Teşviklerden yararlanmayı unutmayın’ uyarısı

Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, geçmişe yönelik kullanılmayan teşviklerden yararlanmaları için Oda üyelerine uyarıda bulundu.

Geçmişe dönük istihdam teşviklerinin alınması için Mayıs ayının sonuna kadar başvurulmazsa hakların yanacağını belirten Akdoğan; Torba Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Nisan tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşıdığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı kanun veya diğer kanunlarla sağlanan istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış olan tüm üyelerimizin, haklarından yararlanabilmeleri için en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurmaları gerekiyor” dedi.

01 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında, 3 yıl süreyle uygulanacak olan teşvikler ile ilgili de bilgi veren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; bu tarihler arasındatüm sektörlerde ilave olarak istihdam edeceğiniz kişilerin SGK primleri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak” dedi ve geçmişe yönelik kullanılmayan teşvik haklarından ve yeni teşviklerden yararlanılması için tüm Oda üyelerine çağrıda bulundu.