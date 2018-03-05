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Kuşadası’nda ’Ekolojik Masallar’etkinliği

Kuşadası Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı, edebiyat, çevre ve doğa sevgisi kazandırabilmek amacıyla “Ekolojik Masallar” etkinliği düzenledi.Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen...

Kuşadası’nda ’Ekolojik Masallar’etkinliği

Kuşadası Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı, edebiyat, çevre ve doğa sevgisi kazandırabilmek amacıyla “Ekolojik Masallar” etkinliği düzenledi.Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:08
Kuşadası’nda ’Ekolojik Masallar’etkinliği

Kuşadası Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı, edebiyat, çevre ve doğa sevgisi kazandırabilmek amacıyla “Ekolojik Masallar” etkinliği düzenledi.

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe 3-12 yaş yarası 55 çocuk katıldı.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde iki seans halinde düzenlenen etkinlikte Drama Eğitmeni Mehmet Turan tarafından okunan ekolojik masallar çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi. Okumanın ardından masallar çocuklar tarafından canlandırıldı.

Kuşadası Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikler 11 Mart Pazar günü İbramaki Sanat Galerisi’nde Drama Eğitmeni Mehmet Turan eşliğinde düzenlenecek olan “Taş Boyama Atölyesi” ile devam edecek.
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