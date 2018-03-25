Kuşadası’nda 3 bant bilardo turnuvası düzenleniyor

Kuşadası 3 Bant Bilardo Ege Şampiyonası Başladı. Şampiyonaya aralarında dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu 52 bilardocu katılıyor. Kuşadası Bilardo Sevenler Derneği tarafından düzenlenen turnuva 3 gün sürecek. Dünya sıralamasında 16.sırada yer alan Tarık Yavuz, Önceki dönem Türkiye Şampiyonu Tahir Alp, Türkiye klasmanında ilk 32 içinde yer alan Sarp Kaya, Levent Özçölküm ve Hayri Kılınç’ın aralarında bulunduğu İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Antalya’dan toplam 52 bilardocunun nefes kesen karşılaşmaları büyük ilgi görüyor. Turnuvayı organize eden Kuşadası Bilardo Sevenler Derneği yöneticisi Murat İnan, “ Kuşadası’nda ilk kez böylesine önemli bir bilardo şampiyonası düzenliyoruz. Çok önemli bilardocuları 3 gün süreyle Kuşadası’nda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Turnuvaya gösterilen ilgi hepimizi sevindirdi. Kuşadası’nda önemli bir bilardo potansiyeli var, bu potansiyeli değerlendirmek için daha da önemli turnuvalara ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz “ dedi.