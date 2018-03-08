Kuşadası ITB Berlin Turizm Fuarı’nda stand açtı

Kuşadası Belediyesi tarafından 2018 yılı turizm sezonu öncesinde başlatılan tanıtım çalışmaları aralıksız devam ediyor. 2017 yılında 10 önemli turizm fuarına katılım konusunda öncülük eden Kuşadası Belediyesi, Utrecht, İstanbul ve Brüksel fuarları ile başladığı 2018 yılı çalışmalarını dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı ile sürdürüyor.

Kuşadası, dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ITB Berlin’de yerini aldı. Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde KODER ve TÜRSAB’ın desteğiyle ITB Berlin’de açılan Kuşadası standında ilçenin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile konaklama olanaklarının tanıtımı hazırlanan görsel ve bilgilendirici materyaller aracılığıyla yapılıyor. Kuşadası standında ayrıca Aydın’ın Karacasu ilçesinde yer alan ve geçtiğimiz yıl UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine giren Afrodisias Antik Kenti’ne ilişkin, interaktif bir sunum da yapılıyor. Stantta hazır bulunan ve dönem kıyafetleri içerisinde Afrodisias’ı temsil eden model büyük ilgi görüyor.

ITB Berlin’de yer alan Kuşadası standında bu yıl ilk kez Ege Mutfağı’nın tanıtımı yapılıyor. Stantta yer alan özel bir bölümde ödüllü şef Gürsel Keleş tarafından hazırlanan Ege Mutfağı’na has zeytinyağlı yemek ve mezelerin sunumu yapılıyor. Kabak çiçeği dolması, asma yaprağında karides, zeytinyağlı sarma, otlu börek, iç baklalı enginar ve turp otu salatası gibi lezzetler tanıtıcı kartlarla birlikte ziyaretçilere ikram ediliyor. Öte yandan Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından hazırlanan kuş baskılı şallar ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın ziyaretçilere hediye ediliyor. Kuşadası Belediyesi’nin temsilen Belediye Başkan Yardımcıbı Tufan Asrav ve Belediye Meclis Üyeleri Canan İnanç ile Hakan Turhan’ın katıldığı fuarın ilk gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ziyaret ettiği Kuşadası standı yoğun ilgi görüyor.

160 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan ve 120 bin ticari ziyaretçiyi ağırlaması beklenen ITB Berlin 11 Mart tarihine kadar devam edecek.