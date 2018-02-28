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Kuşadası Belediyesi’nden çocuklara atık yağ eğitimi

Kuşadası Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine geri dönüştürülebilir atık yağ eğitimi veriyor.Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San ve Tic....

Kuşadası Belediyesi’nden çocuklara atık yağ eğitimi

Kuşadası Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine geri dönüştürülebilir atık yağ eğitimi veriyor.Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San ve Tic....

28 Şubat 2018 Çarşamba 19:11
Kuşadası Belediyesi’nden çocuklara atık yağ eğitimi

Kuşadası Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine geri dönüştürülebilir atık yağ eğitimi veriyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San ve Tic. A.Ş işbirliği ile sürdürülen eğitimlerle çocuklarda çevreye zarar veren atık yağların geri dönüşümü konusunda bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Geri dönüştürülebilir atık yağ eğitimleri, Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San ve Tic. A.Ş. eğitmenleri Zekiye Seda Sönmez ve Anıl Ulufer tarafından Kuşadası genelinde eğitim gören ilkokul 4, ortaokul 5 ve lise 9. sınıf öğrencilerini kapsıyor. İlk olarak Yedi Eylül ve Mahmut Esat Bozkurt ilkokullarında verilen eğitimlerde uzaman eğitmenler Sönmez ve Ulufer öğrencilere bir litre atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğini anlatarak evlerinde biriken bitkisel-kimyasal atık yağları okul ve mahallerinde bulunan atık yağ toplama merkezlerine bırakmalarının çevre sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.
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