Köşk’te bakkala giren 4 hırsız suçüstü yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Köşk ilçesinde, hırsızlık amacıyla bir bakkala giren dört şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; dün gece saat 01.00 sıralarında Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi Çatmak mevkiinde bulunan Muharrem Eker’e ait bakkal dükkanına hırsız girdiği ihbarını alan Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Bakkalın çevresinde önlem alan jandarma ekipleri T. K. , T.Ö.K., 3 ayrı sabıkası olan C.B. ve 1 sabıkası olan O.A’yı bakkal dükkanından çaldıkları malzemeleri yükledikleri kamyonetle birlikte suçüstü yakalandı.

Şüpheliler alınan ifadelerinde Sultanhisar ilçesi Yukarıkavaklı Mahallesinden de 700 kilogram zeytin çaldıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.