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Köpekler damızlık olabilmek ve güzelliklerini sergilemek için podyuma çıktı

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi tarafından güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren ve çeşitli kategorilerde yapılan değerlendirmeleri başarı ile geçen köpeklere ideal damızlık...

Köpekler damızlık olabilmek ve güzelliklerini sergilemek için podyuma çıktı

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi tarafından güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren ve çeşitli kategorilerde yapılan değerlendirmeleri başarı ile geçen köpeklere ideal damızlık...

31 Mart 2018 Cumartesi 16:54
Köpekler damızlık olabilmek ve güzelliklerini sergilemek için podyuma çıktı

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi tarafından güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren ve çeşitli kategorilerde yapılan değerlendirmeleri başarı ile geçen köpeklere ideal damızlık sertifikası verilirken sahipleri de çeşitli hediye ve kupa ile ödüllendirildi.

Aydın Tekstil Park alanında düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin değişik illerinden 100’ün üzerinde köpek katıldı. Renkli görüntülere sahne olan köpek güzellik ve üreme izini alma yarışmasında sahipleri yarışan köpeklerden daha heyecanlı idi. Dişi ve erkekler ayrı olmak üzere toplam 8 kategoride gerçekleştirilen yarışmalar hakkında bilgi veren Dernek başkanı Hakan Cengiz, yarışmanın aynı zamanda hayvanseverleri buluşturduğunu ve ırkları daha da güzelleştirdiğini belirtti.

Jüri üyeleri birbirinden güzel köpeklerin en iyisini seçmekte zaman zaman zorlanırken, yarışmalar sonunda dereceye giren hayvanların sahipleri çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
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