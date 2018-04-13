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Koçarlı’da çocuk şenliği

AYDIN (İHA) – Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bıyıklı İlkokulu’nun ev sahipliğini düzenlenen 4. Geleneksel Çocuk Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde...

Koçarlı’da çocuk şenliği

AYDIN (İHA) – Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bıyıklı İlkokulu’nun ev sahipliğini düzenlenen 4. Geleneksel Çocuk Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde...

13 Nisan 2018 Cuma 12:22
Koçarlı’da çocuk şenliği

AYDIN (İHA) – Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bıyıklı İlkokulu’nun ev sahipliğini düzenlenen 4. Geleneksel Çocuk Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bıyıklı İlkokulu’nun ev sahipliğini yaptığı ve çocukların sosyal gelişimine katkı sağlama, spor yapma alışkanlığı kazandırma ve arkadaşlık duygusunu pekiştirme amacıyla 4. Geleneksel Çocuk Şenlikleri düzenlendi.

Şenliğe yaklaşık 200 ilkokul öğrencisi katıldı. Şenlikte Futbol Turnuvası ve değişik çocuk oyunları oynandı. Şenlik sonunda Koçarlı Kaymakamlığı tarafından katılan tüm öğrencilere kıyafet hediyesi ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da katılan her okula futbol topu hediye edildi.
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