Kızıl; “Nazilli kafilesini taşlayanlar asla Aydınspor’lu olamaz”

Aydınspor 1923 Kulübü Başkanı Özgür Kızıl, “Nazilli Belediyespor camiasını taşlayanlar taraftarımız değildir, olamaz da” dedi.

Nazilli Belediyespor kafilesine yönelik gerçekleşen taşlama olayının ardından bir açıklama yapan Başkan Kızıl, “Bu gün İzmir’de oynanan Altay - Nazilli Belediyespor maçından sonra Nazilli’ye dönen Nazilli Belediyespor kafilesine Efeler ilçemiz hudutları içerisinde üzerinde Aydınspor forması, atkısı gibi simgeler bulanan bir takım kişilerce taşlama yapıldığı gibi duyumlar alınmıştır. Aydınspor 1923 camiası ile Nazilli Belediyespor camiası aynı ilin dost ve kardeş takımlarıdır. Nazilli kafilesini taşlayanlar asla ve asla taraftarımız değildir, olamaz da. Aydınspor 1923 Kulübümüz sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu kabullenemeyen holigan zihniyetli kişileri camia içerisinde barındırmamak ta kararlıdır ve bu kararlılığını da sürdürecektir. Bu vesile ile Nazilli Belediyespor’a yapılan saldırıyı kınıyor, sporun dostluk, barış ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.