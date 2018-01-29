Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119680
ALTIN
163.353
DOLAR
3.7805
STERLİN
5.3106
EURO
4.6786

Karacasu’da trafik kazası; 1’i ağır 4 yaralı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’isi ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Karacasu’dan Nazilli yönüne gitmekte olan Mehmet P. (23) idaresindeki 09 H 4038 plakalı araç ile Nazilli’den Karacasu istikametine...

Karacasu’da trafik kazası; 1’i ağır 4 yaralı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’isi ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Karacasu’dan Nazilli yönüne gitmekte olan Mehmet P. (23) idaresindeki 09 H 4038 plakalı araç ile Nazilli’den Karacasu istikametine...

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:54
Karacasu’da trafik kazası; 1’i ağır 4 yaralı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’isi ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Karacasu’dan Nazilli yönüne gitmekte olan Mehmet P. (23) idaresindeki 09 H 4038 plakalı araç ile Nazilli’den Karacasu istikametine gitmekte olan Karacasu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Özdemir yönetimindeki 09 H 7917 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından Mustafa Özdemir idaresindeki araç takla atarken araç şoförü Mustafa Özdemir ve eşi Figen Özdemir (45) ile çiftin çocukları Furkan Özdemir (15) ve Dilay Özdemir (11) hafif şekilde yaralandı. Bu araçtaki emniyet kemeri ve hava yastıkları olası bir faciayı önledi. Diğer araçta sıkışan ve vücuduna aracın camı saplanan Mehmet P. ağır yaralandı. Götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi’nden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine sevk edilen yaralı burada tedavi altına alındı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ege mermerleri İngiliz yapılarını süsleyecek
Ege mermerleri İngiliz yapılarını süsleyecek
Jandarmadan hırsızlık şebekelerine darbe; 7 gözaltı
Jandarmadan hırsızlık şebekelerine darbe; 7 gözaltı
Aromatik bitkilerden uçucu yağ edilmeye başlandı
Aromatik bitkilerden uçucu yağ edilmeye başlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim