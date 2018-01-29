Karacasu’da trafik kazası; 1’i ağır 4 yaralı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’isi ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Karacasu’dan Nazilli yönüne gitmekte olan Mehmet P. (23) idaresindeki 09 H 4038 plakalı araç ile Nazilli’den Karacasu istikametine gitmekte olan Karacasu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Özdemir yönetimindeki 09 H 7917 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından Mustafa Özdemir idaresindeki araç takla atarken araç şoförü Mustafa Özdemir ve eşi Figen Özdemir (45) ile çiftin çocukları Furkan Özdemir (15) ve Dilay Özdemir (11) hafif şekilde yaralandı. Bu araçtaki emniyet kemeri ve hava yastıkları olası bir faciayı önledi. Diğer araçta sıkışan ve vücuduna aracın camı saplanan Mehmet P. ağır yaralandı. Götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi’nden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine sevk edilen yaralı burada tedavi altına alındı.