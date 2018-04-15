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Kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla ‘Kalbin İçin Pedalla’ etkinliği düzenlendi.Nazilli’de hem hafta sonunu değerlendirmek hem de kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çeviren 7’den 70’e vatandaşlara...

Kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla ‘Kalbin İçin Pedalla’ etkinliği düzenlendi.Nazilli’de hem hafta sonunu değerlendirmek hem de kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çeviren 7’den 70’e vatandaşlara...

15 Nisan 2018 Pazar 11:17
Kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla ‘Kalbin İçin Pedalla’ etkinliği düzenlendi.

Nazilli’de hem hafta sonunu değerlendirmek hem de kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çeviren 7’den 70’e vatandaşlara Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Üyeleri öncülük etti. Yaklaşık 12 kilometre pedal çeviren bisikletliler ilçe caddelerinde zil çalarak sağlıklı kalp için vatandaşları bisiklet sporuna davet etti.

Sosyal medyadan organize olan bisiklet severler Nazilli Belediye Meydanında buluştu. Öğretmen, doktor, mühendis, ev hanımı, öğrencilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik gruba güzergahları boyunca emniyet mensupları da eşlik ederek güvenliklerini sağladı. Etkinlik öncesi bilgi veren kulüp yöneticilerinden Bahtiyar Türk, “Amacımız, Nazilli’de de bisiklet kullanımının yaygın olduğunu duyurmak ve trafikte farkındalık yaratmaktır. Bununla birlikte Kalp-damar sağlığına dikkat çekerek toplumu sağlıklı yaşam tarzlarına yönlendirmeyi amaçlayan Türk Kardiyoloji Derneği’ne de destek vermek istedik. 7’den 70’e herkesin sağlıklı yaşamasını sağlamak için özellikle biz bisiklet kulübü olarak buna dikkat çekmek istiyoruz. Amacımız, bisiklet binerek belediyelere de mesaj vermek ve bisiklet yolları yapmalarını sağlamaktır. Trafikte bisikletliler için yolların yapılmasını istiyoruz” dedi.

Bisikletli grup, konuşmaların ardından Belediye Meydanı’ndan başlattıkları bisiklet turlarını Ordu Caddesi üzerinden İsabeyli Mahallesi’ne sürdükleri bisikletleri ile İsabeyli Mahallesinde mola verdikten sonra tekrar dönüşe geçerek Belediye Meydanı’nda etkinliklerini tamamladılar. Etkinliğe Nazilli Belediyesi’nin yanısıra Nazilli Toplum Sağlığı Merkezi de destek verdi.
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