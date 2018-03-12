İş-Kur’dan Didim Ticaret Odası’na teşekkür ziyareti

İş-Kur Genel Müdürlüğü ve Aydın İl Müdürlüğü ekipleri Didim Ticaret Odası’na teşekkür ziyaretinde bulundu. İş-Kur Genel Müdür yardımcısı Kadri Kabak ve İş-Kur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi öncülüğündeki heyet Didim Ticaret Odası ile işbirliklerinin devam edeceğini belirttiler.

Ev sahipliğini Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Başkan Yardımcısı Mehmet Urgancı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Vela yaptığı ziyarette Genel Müdür yardımcısı Kadri Kabak Didim Ticaret Odası’nın verdiği İş-Kur hizmetleri, başarılı işbirlikleri ve eğitim alanında gerçekleştirilen ortak çalışmalar için teşekkür etti.

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ da “Üyelerimiz için önemli kolaylıklar sağlayan bu işbirliği için biz de çok teşekkür ederiz. Didim’e kalıcı bir ofis açılması, Söke’deki gibi bir hizmet merkezi müdürlüğü kurulması gerektiğine inanıyoruz” diyerek bu konuda Genel Müdür yardımcısı Kadri Kabak’tan destek beklediklerini belirtti.

İlçe ve ülke ekonomi konusunda fikir alışverişinde bulunulan ziyarette; İlçe turizmi, Didim’in gelişimi, Didim’in diğer turizm beldelerine göre avantajları konuşuldu. Bu yıl Turizmdeki iyimser durum sayesinde çok güzel bir sezon beklendiği belirtildi.

Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, “Geçtiğimiz yıl gerçekleşen istihdam seferberliğinin çok başarılı bir şekilde tamamlandığını, ülkeye kazanımı büyük olduğunu belirterek, bu süreci tüm bileşenler alnının akıyla tamamladı. Bunu büyük oranda özel sektör gerçekleştirdi. Odalarımız da çok başarılı bir iş ortaya koydu. Bu vesile ile sizin şahsınızda tüm Odaları tekrar tebrik ediyoruz” dedi.

Bu başarıdan sonra ikinci faz için hazırlıklara başlandığını, çok yakında tekrar çalışmalara başlanacağını kaydeden Kabak, ekonomide 2018 yılı hedeflerinin çok büyük olduğunu kaydetti.

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ zor bir dönem yaşandığını ve bu dönemin de atlatıldığını ifade ederek “Hazırlık aşamasında olan teşvik paketleri, ekonomik paketler ile yeniden avantajlar sağlanarak bu süreçten hızla çıkılacağına inancımız tam” dedi.

Ziyarette ayrıca yaklaşan Oda seçimleri konuşuldu. Başkan Üstündağ ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri misafirlerine Seçim süreci hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sonunda Başkan Şaban Üstündağ Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak’a günün hatırasına hediye taktim etti.