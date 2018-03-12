Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269

İş-Kur’dan Didim Ticaret Odası’na teşekkür ziyareti

İş-Kur Genel Müdürlüğü ve Aydın İl Müdürlüğü ekipleri Didim Ticaret Odası’na teşekkür ziyaretinde bulundu. İş-Kur Genel Müdür yardımcısı Kadri Kabak ve İş-Kur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi öncülüğündeki heyet Didim Ticaret...

İş-Kur’dan Didim Ticaret Odası’na teşekkür ziyareti

İş-Kur Genel Müdürlüğü ve Aydın İl Müdürlüğü ekipleri Didim Ticaret Odası’na teşekkür ziyaretinde bulundu. İş-Kur Genel Müdür yardımcısı Kadri Kabak ve İş-Kur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi öncülüğündeki heyet Didim Ticaret...

12 Mart 2018 Pazartesi 14:03
İş-Kur’dan Didim Ticaret Odası’na teşekkür ziyareti

İş-Kur Genel Müdürlüğü ve Aydın İl Müdürlüğü ekipleri Didim Ticaret Odası’na teşekkür ziyaretinde bulundu. İş-Kur Genel Müdür yardımcısı Kadri Kabak ve İş-Kur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi öncülüğündeki heyet Didim Ticaret Odası ile işbirliklerinin devam edeceğini belirttiler.

Ev sahipliğini Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Başkan Yardımcısı Mehmet Urgancı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Vela yaptığı ziyarette Genel Müdür yardımcısı Kadri Kabak Didim Ticaret Odası’nın verdiği İş-Kur hizmetleri, başarılı işbirlikleri ve eğitim alanında gerçekleştirilen ortak çalışmalar için teşekkür etti.

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ da “Üyelerimiz için önemli kolaylıklar sağlayan bu işbirliği için biz de çok teşekkür ederiz. Didim’e kalıcı bir ofis açılması, Söke’deki gibi bir hizmet merkezi müdürlüğü kurulması gerektiğine inanıyoruz” diyerek bu konuda Genel Müdür yardımcısı Kadri Kabak’tan destek beklediklerini belirtti.

İlçe ve ülke ekonomi konusunda fikir alışverişinde bulunulan ziyarette; İlçe turizmi, Didim’in gelişimi, Didim’in diğer turizm beldelerine göre avantajları konuşuldu. Bu yıl Turizmdeki iyimser durum sayesinde çok güzel bir sezon beklendiği belirtildi.

Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, “Geçtiğimiz yıl gerçekleşen istihdam seferberliğinin çok başarılı bir şekilde tamamlandığını, ülkeye kazanımı büyük olduğunu belirterek, bu süreci tüm bileşenler alnının akıyla tamamladı. Bunu büyük oranda özel sektör gerçekleştirdi. Odalarımız da çok başarılı bir iş ortaya koydu. Bu vesile ile sizin şahsınızda tüm Odaları tekrar tebrik ediyoruz” dedi.

Bu başarıdan sonra ikinci faz için hazırlıklara başlandığını, çok yakında tekrar çalışmalara başlanacağını kaydeden Kabak, ekonomide 2018 yılı hedeflerinin çok büyük olduğunu kaydetti.

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ zor bir dönem yaşandığını ve bu dönemin de atlatıldığını ifade ederek “Hazırlık aşamasında olan teşvik paketleri, ekonomik paketler ile yeniden avantajlar sağlanarak bu süreçten hızla çıkılacağına inancımız tam” dedi.

Ziyarette ayrıca yaklaşan Oda seçimleri konuşuldu. Başkan Üstündağ ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri misafirlerine Seçim süreci hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sonunda Başkan Şaban Üstündağ Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak’a günün hatırasına hediye taktim etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nazilli’de 12 Mart etkinlikleri
Nazilli’de 12 Mart etkinlikleri
TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor:3 -Sakaryaspor:0
TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor:3 -Sakaryaspor:0
Kuşadası ITB Berlin Turizm Fuarı’nda stand açtı
Kuşadası ITB Berlin Turizm Fuarı’nda stand açtı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim