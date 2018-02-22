İhracatçı firmalara inovasyon karnenizi alın çağrısı

Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve şirketlerin inovasyon yetkinliklerini yarıştırdıkları İnovaLİG 2018 başvuruları başladı.

İnovaLİG’i Türkiye İhracatçılar Meclisi 2014 yılından bu yana 5. kez düzenliyor. İnovaLİG 2018’e katılmak isteyen firmaların 10 Mart 2018 tarihine kadar www.inovalig.com adresinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor.

İnovaLİG’e 2014 yılında 460 firma katılmışken, diğer yıllarda sürekli artarak; 2017 yılında 971 firmaya ulaştı. 2018 yılında başvuruların bin firmayı aşması bekleniyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Egeli ihracatçı firmaları İnovaLİG 2018’e katılmaya ve inovasyon yetkinliklerini arttırmaya davet etti.

Hedef inovatif ürünlerle dünya ihracatından yüzde 1.5 pay almak

Türkiye’nin 2023 yılında dünya dış ticaretinden yüzde 1.5 pay alma hedefi olduğunu hatırlatan Ünlütürk, “İhracatta hedeflerimize ulaşmamız için katma değerli ürün ihracatını arttırmamız gerekiyor. Bugün ortalama ihraç fiyatımızın kilogram değeri 1.5 dolar seviyesinde. Hedefimiz 3 dolar. Katma değerli ürün ihracatını arttırmak için inovasyon, Ar-Ge ve tasarıma yoğunlaşmamız gerekiyor” dedi.

2017 yılında Ege Bölgesi’nden 100 firmanın İnovaLİG’e katıldığını bilgisini paylaşan Ünlütürk, “ Yarı finale kalan 27 firma arasında ise; İzmir, Manisa ve Denizli’den 2’şer firma olmak üzere Ege Bölgesi’nden 6 firma kaldı. 3 firmamız İnovaLİG’ten ödülle döndü. Ege Bölgesi bu sayıları arttırabilecek güce sahip. Potansiyelimizi ortaya çıkaralım” diye çağrıda bulundu.

İnovaLİG’e 2017 yılında İzmir’den 62 firma katılırken, Denizli’den 20 firma, Manisa’dan 8 firma yer aldı. Afyon 6 firma ile temsil edilirken, katılan firmaların 2 tanesi Kütahya, 1 tanesi Aydın ve 1 tanesi Uşak firmasıydı.

Değerlendirmeyi tamamlayan her firmaya 100 sayfalık kıyas analizi raporu

İnovaLİG’e başvuran ve değerlendirme formunu dolduran her firmaya ücretsiz olarak 100 sayfalık bir inovasyon raporu sunuluyor. Bu rapor, firmaların kendi yetkinliklerinin, yerel ve uluslararası pazarlardaki benzerleri ile karşılaştırıldığı bir rapor niteliğinde oluyor.

İnovaLİG ile firmalar hem inovasyon yetkinliklerini ölçmekte hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı yakalıyor. İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporu ücretsiz olarak sunulurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İnovaLİG sayesinde firmaların orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmasına ve yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip edebilmelerine imkan sağlıyor.