Germencik’te sevgililere özel sinema gösterimi

Germencik Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel vatandaşlara ücretsiz sinema etkinliği düzenliyor.

Germencik Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde düzenlediği çeşitli etkinlikler ile vatandaşların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden olan ve başrollerini Türkan Şoray, Bulut Aras, Adile Naşit ve Şener Şen gibi usta oyuncuların paylaştığı büyük aşk filmi “Sultan” Germencik Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak Germencik Belediyesi konferans salonunda vatandaşlarla buluşuyor.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, “Sevgi, değişen dünyada sahip çıkılması gereken en önemli değerler arasındadır. Bizde 14 Şubat Sevgililer Gününde sevginin en güzel anlatıldığı Yeşilçam filmlerinden “Sultan” ile Germenciklilere nostaljik bir gece organize ettik. Kültür ve sosyal işler müdürlüğümüz düzenlediği etkinliğe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.