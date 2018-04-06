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Fransız acenta temsilcileri Kuşadası’nda

Kuşadası’nı bir destinasyon olarak öne çıkarmak ve uluslararası alandaki tanınırlığını arttırmak amacıyla Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER), Sootravel ve Mondial Tourisme firmaları tarafından...

Fransız acenta temsilcileri Kuşadası’nda

Kuşadası’nı bir destinasyon olarak öne çıkarmak ve uluslararası alandaki tanınırlığını arttırmak amacıyla Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER), Sootravel ve Mondial Tourisme firmaları tarafından...

06 Nisan 2018 Cuma 18:13
Fransız acenta temsilcileri Kuşadası’nda

Kuşadası’nı bir destinasyon olarak öne çıkarmak ve uluslararası alandaki tanınırlığını arttırmak amacıyla Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER), Sootravel ve Mondial Tourisme firmaları tarafından davet edilen 40 Fransız acente temsilcisi Kuşadası’na geldi.

Kuşadası Belediyesi, 2018 turizm sezonunun verimli geçebilmesi amacıyla turizmcilerle birlikte yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli turizm fuarlarında açtığı stantlarla etkin bir tanıtım çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi son olarak Fransız turistlerin tatil için Kuşadası’nı tercih etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında Kuşadası Belediyesi, KODER, Sootravel ve Mondial Tourisme işbirliğinde 40 Fransız acente temsilcisi Kuşadası’na davet edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, KODER Başkanı Tacettin Özden, Sootravel Genel Müdürü Sarp Aydınlık ve Mondial Tourisme Satış Müdürü Selatt Erdoğan dört gün boyunca Kuşadası ve çevresinin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapılacak olan Fransız turizmcilerle Korumar Otel’de düzenlenen kokteylde bir araya geldi.

Fransız turizmcileri Kuşadası’nda görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Kayalı “KODER ve ilçemizde bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Kuşadası’nın tanıtımını yurt dışı pazarında en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz. Fransa’dan gelen misafirlerimizin Kuşadası ve çevresinde bulunan kültürel ve doğal güzellikleri beğeneceklerinden eminim. Misafirlerimize en iyi şekilde Kuşadası’nın tanıtımını yapacağız. Umarım misafirperverliğimizden memnun kalırlar ve ilçemizin tanıtımını ülkelerinde en iyi şekilde yaparlar” dedi.
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