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Forum Aydın’da resim yarışması heyecanı

Aydın ve çevre illerin eğlence ve alışveriş merkezi Forum Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 4. Geleneksel Çocuk Resim Yarışmasını düzenliyor.7-8 ve 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte minikler hayallerindeki...

Forum Aydın’da resim yarışması heyecanı

Aydın ve çevre illerin eğlence ve alışveriş merkezi Forum Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 4. Geleneksel Çocuk Resim Yarışmasını düzenliyor.7-8 ve 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte minikler hayallerindeki...

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:55
Forum Aydın’da resim yarışması heyecanı

Aydın ve çevre illerin eğlence ve alışveriş merkezi Forum Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 4. Geleneksel Çocuk Resim Yarışmasını düzenliyor.

7-8 ve 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte minikler hayallerindeki en güzel günü resmedecek ve sürpriz ödüllerin sahibi olacak.

Forum Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Geleneksel Ödüllü Çocuk Resim Yarışması’nın dördüncüsünü düzenliyor. “Hayalimdeki En Güzel Gün” temasıyla düzenlenen yarışmada, 7-11 yaş arası çocuklar, oluşturulan atölye alanına gelerek pastel boya tekniğiyle hayallerini resmedecek.

Yarışmanın kazananları; Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elçin Ünal, Aydın Özel Başak Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeni Burak Erim, Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Sema Ürem ve Forum Aydın AVM Müdürü Ezgi Çubukçu’nun yer aldığı jüri tarafından belirlenecek.

Sonuçlar 22 Nisan saat 16.00’da Zeytin Meydanı’nda duyurulacak. Tüm Türkiye’nin Biri Bizi Gözetliyor (BBG) yarışmasından tanıdığı Ali Tınaz’ın sunduğu ödül töreninde yarışmanın birincisi Land of Legends’da 4 gece 5 günlük tatil, ikincisi oyun konsolu ve üçüncüsü ise tablet kazanacak.
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