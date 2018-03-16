FETÖ’nün sözde imamı ve ailesine ceza yağdı

AYDIN (İHA) – Aydın’da devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında Buharkent ve Kuyucak’ın sözde imamı olarak yargılanan Diyadin Yaşar ve ailesinin yargılandığı davada karar çıktı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün Nazilli yapılanmasına yönelik görülen davaya Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Buharkent, Kuyucak ve Pamukören’in sözde sorumlu üst düzey örgüt imamı olarak yargılanan tutuklu sanık Diyadin Yaşar’ın tutukluluğun devamı ile 10 yıl hapis cezasına hükmedildi. Eşi olan, ByLock kullanıcısı, Asya Bank hesabı olan ve Buharkent kadın yapılanmasında aktif rolü olan ve de kermes paralarını örgüt hesabına aktaran sanık Elif Yaşar’ın tahliyesi ile birlikte 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

Sanık Diyadin in kardeşi olan ve bir önceki duruşmada tahliye edilen Özcan Yaşar ise; ağabeyinin örgütsel dokümanlarla kaçmasına yardımcı olduğu, sohbetlerde himmet parası çalışmalarında aktif rol aldığı, FETÖ ile irtasaklı kurumlarda çalışıp maaşını Bank Asya’dan aldığı anlaşıldığından 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.