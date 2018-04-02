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Fethiye’de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde öğlen saatlerinde batan teknede Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenci ile teknedeki 6 kişilik mürettebat ile toplam 78 kişinin bulunduğu belirtildi. Kurtarılan...

Fethiye’de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde öğlen saatlerinde batan teknede Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenci ile teknedeki 6 kişilik mürettebat ile toplam 78 kişinin bulunduğu belirtildi. Kurtarılan...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:34
Fethiye’de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde öğlen saatlerinde batan teknede Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenci ile teknedeki 6 kişilik mürettebat ile toplam 78 kişinin bulunduğu belirtildi. Kurtarılan öğrenciler Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlarla sahile getiriliyor.

Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin geleneksel hale getirdikleri etkinlikte genellikle aynı tekneyi kullandıkları öğrenildi. 2017 yılında da aynı tekneyle dalış yapan Sabancı Üniversitesi Öğrencilerinin, batan teknede çekilip paylaştıkları resimlerle bu yıl için arkadaşlarına davet yaptıkları öğrenildi.

Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) tarafından gezi öncesi yapılan davet paylaşımda, "31 Mart Cumartesi akşamı FMAN otoparktan hareketle, ertesi sabah Fethiye’ye geçerek limanda bizi bekleyen guletlerimize yerleşeceğiz. Guletlerimize yerleştikten sonra gezimizi resmen başlatmış olacağız. 5 gün 4 gece sürecek seyir sürecimizde SUSS liderleri eşliğinde, dalış yapıyor olacağız. Geziye dalış brövesi olmayan arkadaşlarınızı davet edip, daha önce SCUBA deneyimi yaşamadılarsa SUSS eğitmenleri tarafından ilk defa sualtıyla tanışmalarına tanıklık edebilirsiniz. Deneme dalışı, eğitmen eşliğinde 5 metre derinlikte 20 dakika olarak yapılan dalışlardır. Bütün dalıcılarımıza gezi süresi boyunca kendilerine ait olacak ABC, wet-suit, BC, regülatör tarafımızdan sağlanacaktır. Rotamız Fethiye çıkışlı-Gemiler Koyu-Kelebekler Vadisi-Kabak Koyu şeklinde olacak. 5 Nisan Perşembe günü yapılacak olan son dalışımızla gezimiz sonlanacak ve ekipçe karaya çıkıp aynı gün akşamı dönüş yolculuğumuza başlayacağız” ifadelerine yer verildi.
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