Erkan Yücel Sahnesi’nde şiir ve dans gösterisi

Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Altan Gördüm ve Tiyatro Yönetmeni Üzeyir Tavuş tarafından hazırlanan “Nefes” isimli şiir ve dans gösterisi Kuşadalı sanatseverle buluştu.

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen etkinlikte Gördüm’ün okuduğu şiirler salonu dolduran sanatsever tarafından ayakta alkışlandı.

Türk ve dünya edebiyatının önemli şairlerine ait şiirlerin seslendirildiği “Nefes” isimli etkinlikte Gördüm ile Tavuş’a DeepArt Production

i sanatçıları gitar ve kemanla eşlik etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav’ın da katıldığı etkinlikte Kuşadası sanatseverler şiir, dans ve müzik eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.