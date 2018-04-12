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El emeği ürünler Mehmetçik için Aydın’dan yola çıktı

Aydın’ın 17 ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim alan 1215 kursiyerin 3783 adet el işi hediyelik ürünü Afrin’de görev yapan Mehmetçik’e gönderildi.Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi...

El emeği ürünler Mehmetçik için Aydın’dan yola çıktı

Aydın’ın 17 ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim alan 1215 kursiyerin 3783 adet el işi hediyelik ürünü Afrin’de görev yapan Mehmetçik’e gönderildi.Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:51
El emeği ürünler Mehmetçik için Aydın’dan yola çıktı

Aydın’ın 17 ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim alan 1215 kursiyerin 3783 adet el işi hediyelik ürünü Afrin’de görev yapan Mehmetçik’e gönderildi.

Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı kursiyerlerin yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünler Afrin’de görev yapan askerlere gönderilmek üzere yola çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ nün talimatlarıyla, Afrin Bölgesi’ ndeki Güvenlik Güçlerimize destek olmak amacıyla Aydın genelindeki Halk Eğitim Merkezlerinde üretilen ve hediyelik eşya mahiyetinde bulunan ürünler, Zeytin Dalı Harekâtında görevli güvenlik güçlerimize hediye edilmek üzere kargo aracı ile Afrin’e gönderildi. 125 kursiyerin yapmış olduğu, içerisinde Havlu, Gevşen, Seccade, Anahtarlık, Atkı, Bere, eldiven gibi el yapımı ürünler PTT Kargo’nun lojistik desteği ile Afrin Bölgesinde görev yapan Mehmetçik’e ulaştırılacak.
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