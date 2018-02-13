Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

Efeler’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol uygulaması sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen dört şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi Serçeköy jandarma...

Efeler’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol uygulaması sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen dört şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi Serçeköy jandarma...

13 Şubat 2018 Salı 15:21
Efeler’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol uygulaması sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen dört şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi Serçeköy jandarma yol arama ve kontrol noktasında yapılan arama ve kimlik kontrolünde 1 suçtan sabıkası bulunan K A. yönetimindeki otomobil durduruldu. Sürücü K.A. ile birlikte araçta bulunan 8 suçtan sabıkası olan B.Y., E. I. ve M.T’ni kimlik sorguları yapıldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 35 gram kubar esrar maddesi, 2 adet yarıya kadar içilmiş esrar sigarası, 8 paket esrar içmekte kullanılan sigara kağıdı, 24 adet tabanca mermisi bulundu. Şüpheliler adli makamların talimatı ile idrar örneklerinin alınması için gözaltına alındı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Nazilli’de çorba ikram etti
Büyükşehir Nazilli’de çorba ikram etti
Germencik’te sevgililere özel sinema gösterimi
Germencik’te sevgililere özel sinema gösterimi
Başkan Özakcan hafta sonunu spor müsabakalarına ayırdı
Başkan Özakcan hafta sonunu spor müsabakalarına ayırdı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim