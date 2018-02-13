Efeler’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol uygulaması sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen dört şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi Serçeköy jandarma yol arama ve kontrol noktasında yapılan arama ve kimlik kontrolünde 1 suçtan sabıkası bulunan K A. yönetimindeki otomobil durduruldu. Sürücü K.A. ile birlikte araçta bulunan 8 suçtan sabıkası olan B.Y., E. I. ve M.T’ni kimlik sorguları yapıldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 35 gram kubar esrar maddesi, 2 adet yarıya kadar içilmiş esrar sigarası, 8 paket esrar içmekte kullanılan sigara kağıdı, 24 adet tabanca mermisi bulundu. Şüpheliler adli makamların talimatı ile idrar örneklerinin alınması için gözaltına alındı.