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Efeler Belediyesi, kadınların hem gönüllerini hem de ağızlarını tatlandırdı

Efeler Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle, ilçe genelindeki kadınlara turunç reçeli dağıtarak kadınların hem gönülleri hem de ağızları tatlandırdı.Efeler Belediyesi’nin ilçe genelindeki turunçlardan özel olarak...

Efeler Belediyesi, kadınların hem gönüllerini hem de ağızlarını tatlandırdı

Efeler Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle, ilçe genelindeki kadınlara turunç reçeli dağıtarak kadınların hem gönülleri hem de ağızları tatlandırdı.Efeler Belediyesi’nin ilçe genelindeki turunçlardan özel olarak...

08 Mart 2018 Perşembe 13:36
Efeler Belediyesi, kadınların hem gönüllerini hem de ağızlarını tatlandırdı

Efeler Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle, ilçe genelindeki kadınlara turunç reçeli dağıtarak kadınların hem gönülleri hem de ağızları tatlandırdı.

Efeler Belediyesi’nin ilçe genelindeki turunçlardan özel olarak ürettirdiği turunç reçelleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınlara dağıtıldı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatıyla Barış Selçuk Basın Parkı’nda dağıtılan 3 bin kavanoz reçel kısa süre içerisinde tükendi.

Belediyenin dağıttığı turunç reçellerinden alan Aynur Doğutaş, “Başkanımızın yaptığı güzel etkinliklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca turunçların değerlendirilmesi güzel bir şey” dedi.

Nezahat Kural da, “Efeler Belediyesi’nden çok memnunuz kadınları çok düşünüyor. İlçemizin sokaklarını süsleyen turunçlar ağaçlardan yerlere düşüyordu ve arabalar tarafından eziliyordu. Turunçlar bu şekilde değerlendirilmiş ve ağız tadı haline gelmiş. Belediye Başkanımız Mesut Özakcan’a ince düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Belgin Alpdoğan’da katılarak, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayıp turunç reçeli dağıtımına eşlik etti.
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