Dilek Yarımadası Milli Parkı’na girişte HGS uygulaması başladı

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’na girişti HGS uygulaması başlatıldı.

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı özellikle yaz aylarında ve turizm sezonu boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğruyordu. Milli Park’a girişte uzun kuyruklar oluşmasının ardından yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla turizm sezonunun başlamasına kısa süre kala milli parka girişte HGS uygulaması devreye sokuldu. Uygulama ile milli park giriş kapısında oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu arada, HGS uygulaması ile birlikte bu yıl milli parkta uygulanacak giriş ücretleri de belirlendi. Buna göre, indirimli yaya 2,5 TL, yaya 5 TL, bisiklet 5 TL, motosiklet 10 TL, otomobil 15 TL, küçük minibüs 45 TL, büyük minibüs 75 TL ve otobüs 120 TL olarak açıklandı.