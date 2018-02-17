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Didim’de sosyal medya operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde, sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Afrin...

Didim’de sosyal medya operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde, sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Afrin...

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:52
Didim’de sosyal medya operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde, sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ilçe genelinde operasyon düzenledi. Yapılan ev baskınlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Emek Partisi (EMEP) Aydın İl Yöneticisi S.B’de yer aldı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklaması istemiyle mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si örgüt propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan S.B ve diğer bir kişi Söke T Tipi Cezaevine gönderildi.
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