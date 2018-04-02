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Didim’de Şoförler görev dağılımı yaptı

25 Martta yapılan seçim sonrasında Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı gerçekleştirildi.Didim Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni Başkanı Savaş...

Didim’de Şoförler görev dağılımı yaptı

25 Martta yapılan seçim sonrasında Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı gerçekleştirildi.Didim Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni Başkanı Savaş...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:29
Didim’de Şoförler görev dağılımı yaptı

25 Martta yapılan seçim sonrasında Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni Başkanı Savaş Cengiz başkanlığındaki ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Oda başkan yardımcılığına Remzi İnanç seçilirken, yönetimdeki diğer isimler yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Oda Başkanı Savaş Cengiz seçim sürecinde çıktıklarını belirterek “Şimdi hizmet zamanı; bayrağı devraldık ve daha yukarıya taşımak için arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle odamız ve üyelerimiz için çalışacağız. Sürecin ilçemize, odamıza ve üyelerimize hayırlı olsun”dedi.
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