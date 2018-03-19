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Didim’de okuma yazma seferberliği devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı okuma seferberliği kapsamında Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Yalıköy mahallesinde sürdürülen Okuma yazma kursunu ziyaret etti.İlçe Kaymakamı...

Didim’de okuma yazma seferberliği devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı okuma seferberliği kapsamında Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Yalıköy mahallesinde sürdürülen Okuma yazma kursunu ziyaret etti.İlçe Kaymakamı...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:52
Didim’de okuma yazma seferberliği devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı okuma seferberliği kapsamında Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Yalıköy mahallesinde sürdürülen Okuma yazma kursunu ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Türköz’e eşi ile birlikte Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Öner ve Okul Müdürü Özgür Şedele eşlik etti. Yalıköy ilkokulunda sürdürülen Okuma yazma kursuna katılan kursiyerleri ziyaret eden Türköz, okumanın insan hayatındaki yerini ve önemini anlatarak, gösterilen ilgiden dolayı da kursiyerleri tebrik etti. Ziyarette Kaymakam Türköz ile Başkan Atabay, defter, kalem ve silgiden oluşan hediyeleri kursiyerlere vererek, okul bünyesinde yine kadınlar için açılan biçki ve nakış kursundaki kursiyerleri ziyaret etti.

Türköz ve beraberindekiler son olarak Okulun ana sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi ve miniklerle sohbet etti.
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