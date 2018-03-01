Didim CHP’nin yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi

CHP Didim İlçe Teşkilatının yeni yönetimi, göreve geldikten sonra ilk danışma kurulu toplantısını üyeleriyle gerçekleştirdi.

Didim Ticaret Odası Kültür Merkezindeki toplantıya CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP İl Başkan Yardımcıları Okan Kılıç ve Serkan Doğan, CHP’li bazı belediye meclis üyeleri, Kadın ve Gençlik kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Nurettin Koçak, 9 Aralık 2017 tarihinden itibaren kendi aralarında görev dağılımı yapmalarından sonra faaliyetlere başladıklarını ifade etti. 3 ayda bir yapılması gereken danışma kurulu toplantılarına başladıklarını kaydeden Koçak, süreç içerisinde gerçekleştirdikleri ziyaretler, basın açıklamaları ve etkinliklere değindi.