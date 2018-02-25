Didim Belediyespor, evinde Yıldız’a kaybetti

Aydın Süper Amatör ligindeki haftanın maçında Didim Belediyespor en yakı rakibi Yıldızspor’a evinde 1-2 mağlup oldu. İki takım arasındaki puan farkı 1’e indi.Aydın Süper Amatör liginden Lider Didim Belediyespor, en yakın rakibi Yıldıszpor’u...